Koronawirus może przenosić się na banknotach. WHO zaleca transakcje zbliżeniowe

Koronawirus Covid-19 może pozostawać na powierzchni banknotów przez kilka dni - ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Zaleca mycie rąk i w miarę możliwości korzystanie z technologii zbliżeniowych.

W celu ograniczenia rozpowszechnienia się koronawirusa WHO zaleca dbałość o higienę rąk zwłaszcza po kontakcie z banknotami, które mogą przenosić COVID-19 - donosi telegraph.co.uk.

Według WHO wirus może nawet przez kilka dni utrzymywać się na powierzchni banknotów.

- Do tej pory poza Chinami w WHO zgłoszono 8739 przypadków zachorowań koronawirusa z 61 krajów, w tym 127 osób zmarło. Zmniejsza się nasilenie epidemii w Chinach - poinformował w poniedziałek dyrektor generalny WHO.