Koronawirus. Nie masz pomysłu na prezent pod choinkę? Kup... pulsoksymetr

Pulsoksymetr - mały, zgrabny gadżet, który na upartego zmieści się nawet do większego portfela. Pomaga monitorować dwa ważne parametry, gdy zachorujemy na COVID-19.

Jeśli spojrzymy na ekran urządzenia i wskaźnik saturacji krwi będzie wynosił od 95 wzwyż, oznacza to, że poziom natlenienia krwi jest prawidłowy. Jeśli jednak jest niższy, powinno to budzić czujność. - Z kolei jeśli spadnie poniżej 90, powinniśmy być hospitalizowani - dodaje dr Zapaśnik.

Na jednej z popularniejszych aukcji znajdziemy jeden z najtańszych pulsoksymetrów. Niecałe 20 zł to jest dolna granica, w jakiej oscyluje cena za gadżet. I jak widać, cena przyciąga. Prawie 4 tys. osób zakupiło na tej aukcji ponad 8 tys. sztuk pulsoksymetrów.

Cena na aukcjach waha się od 20 do nawet 350 zł za sztukę. Z kolei w aptekach czy sklepach ze sprzętem medycznym, pulsoksymetr dostaniemy średnio za 120-130 zł. Jak widać rozstrzał cen jest dość spory, jednak ekspert zaleca, by urządzenie kupować tylko w sprawdzonych miejscach

- Zawsze zalecam pacjentom, by kupowali sprzęt medyczny w aptece. Daje to jednak gwarancję, że urządzenie posiada certyfikaty i jest dopuszczone do obrotu właśnie jako sprzęt medyczny. Nie polecałbym tych tanich pulsoksymetrów, bo istnieje ryzyko, że nie będą poprawnie mierzyć parametrów - zaznaczył dr Zapaśnik.