Koronawirus odwołał wiele wyjazdów. Odzyskanie pieniędzy okazało się trudne

Utrudnianie złożenia formularza z wnioskiem o zwrot za rezerwację, lub odwołany lot, czy też zwlekanie ze zwrotem za hotel - takie skargi masowo spływają do Europejskiego Centrum Konsumentów, pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Klienci szukają pomocy w odzyskaniu pieniędzy, które stracili przez pandemię. Do tej pory ze względu na Covid do ECK wpłynęło łącznie 1130 skarg. 3/4 z nich dotyczyło problemów międzynarodowych. Co czwarta natomiast spraw krajowych - wskazuje dziennik powołujący się na raport Centrum.