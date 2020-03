Koronawirus. Poczta Polska będzie dezynfekować długopisy. Co z kurierami?

Lepiej późno niż wcale - Poczta Polska poinformowała o wyposażeniu listonoszy w środki do dezynfekcji. To oni mają największy kontakt z grupą ryzyka doręczając co miesiąc emerytury. A co z firmami kurierskimi? Okazuje się, że można odmówić przyjęcia przesyłki z uwagi na koronawirusa. Zapytałam firmy o ich procedury bezpieczeństwa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Procedury bezpieczeństwa związane z koronawirusem dotarły i na pocztę. (WP.PL, Fot: Mateusz Madejski)

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem rodzi wiele nowych pytań, szczególnie jeżeli chodzi o higienę i procedury sanitarne w różnych branżach. Podobnie jest z Pocztą Polską, gdzie normą jest przecież jeden długopis na sznurku przy okienku czy też ten noszony przez listonosza.

Dodajmy do tego fakt, że jeden listonosz ma w ciągu dnia styczność z ogromną liczbą ludzi. Sama Poczta napisała na swoim profilu społecznościowym, że listonosze nie wiedzą kto i w którym mieszkaniu przebywa na przymusowej kwarantannie. Tworzy to idealne warunki do roznoszenia zarazków.

Uwagę na ten stan rzeczy zwrócił dr Maciej Kawecki.

W końcu Poczta Polska na swoim profilu na Twitterze zamieściła informację o dezynfekcji długopisów oraz zaopatrzenia listonoszy w rękawiczki.

A co z listonoszami w grupie ryzyka? Na razie pozostaje liczyć na rozsądek osób przebywających na przymusowej kwarantannie.

Facebook.com Podziel się

Jak widać powyżej, odmowy odbioru przesyłek z uwagi na koronawirusa już się zdarzają. To przypadek z firmy kurierskiej. Zainspirowana przypadkiem Poczty Polskiej, zadałam kilku z nich pytania odnośnie przygotowania do obecnej sytuacji.

InPost rekomenduje swoim klientom odbiór przesyłki w Paczkomacie oraz używanie ich aplikacji do otwarcia skrytki, aby uniknąć dotykania panelu sterowania. - Przy dostawach do domu/mieszkania zalecamy kurierom i odbiorcom zachowanie odpowiedniego dystansu i przekazywanie przesyłek w drzwiach lub przed domem, celem minimalizowania czasu bezpośredniego kontaktu. Zgodnie z wytycznymi instytucji sanitarnych zalecamy unikanie bezpośredniego kontaktu w formie witania się przez podanie rąk, przekazywania komputerów mobilnych – w trakcie składania podpisu – długopisów itp. - mówi Maciej Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

Zobacz też: Żarty się skończyły. "Firmy powinny tworzyć sztaby kryzysowe"

W przypadku DPD możemy wcześniej wyrazić chęć dostawy pod drzwi bez podpisu. W przypadkach, gdy podpis jest wymagany prawnie, firma wdraża procedury bezpieczeństwa. - Z początkiem przyszłego tygodnia kurierzy otrzymają maseczki, które mogą być zakładane podczas kontaktu z klientem, o ile klient wyrazi takie oczekiwanie w trosce o własne bezpieczeństwo. Kurierzy otrzymają również jednorazowe foliowe rękawiczki, które można podawać odbiorcom, aby zapewnić im komfort podczas regulowania należności, akceptowania płatności na terminalach płatniczych i składania podpisów na terminalach kurierskich. - mówi Małgorzata Maj, rzeczniczka prasowa DPD.

DHL wyposażył swoje jednostki operacyjne w płyny do dezynfekcji oraz termometry bezdotykowe. Zapewniają też, że do tej pory u żadnego z pracowników nie odnotowano zachorowania czy potrzeby kwarantanny. O szczegółowych procedurach przy doręczeniach przesyłek informacji brak.

Pozostaje jedynie wierzyć w zdrowy rozsądek, a jeżeli ktoś potrzebuje większego poczucia bezpieczeństwa - podpisywać wszystko własnym długopisem oraz w rękawiczkach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl