Koronawirus. Pracownicy sklepu nie chcieli wpuścić kobiety bez maseczki. Założyła na twarz bieliznę

Kobieta poinformowała o swojej sytuacji na Facebooku. Umieściła na portalu filmik, na którym informuje, że nie została wpuszczona do sklepu sieci Leroy Merlin w Pile, gdyż nie miała maseczki.

Klientka była jednak zdeterminowana, by zrobić zakupy w sklepie budowlanym. Do tego stopnia, że na twarz nałożyła bieliznę. Na udostępnionym filmiku zauważa, że "nie liczy się materiał" jaki zasłania się usta i nos. Ważne, że drogi oddechowe są zasłonięte.

A co uważa sanepid o takim działaniu? Jego przedstawiciele nie mają wątpliwości, że kobieta mogła z taką "zasłoną" zrobić zakupy.

- Jeśli ta pani chciała, to włożyła majtki. Wytyczne są takie, że muszą być zasłonięte usta oraz nos. A skoro dopuszczalne jest zasłonięcie ich szalikiem, bandaną czy chustą, to chociaż można się śmiać, to mogą być też zasłonięte majtkami. Czym różnią się majtki od np. szalika? - komentuje Cyryla Staszewska, rzecznik sanepidu w Poznaniu. Jej wypowiedź cytuje internetowy portal "Polska Times".