Koronawirus. Przebierają się w kombinezony i okradają mieszkania

Oszustwo na koronawirusa. Przestępcy w najgorszy możliwy sposób wykorzystują obecną sytuację, by okradać mieszkania. Policja przestrzega przed złodziejami, którzy - przebrani w kombinezony - proponują dezynfekcję mieszkań. Później okradają z kosztowności i pieniędzy tych, którzy im zaufali.

"Niestety wciąż pojawiają się Ci, którzy ten czas wykorzystują na to, aby kogoś oszukać i zdobyć jego kosztowności. Wymyślają coraz oryginalniejsze sposoby, aby przekonać swoje przyszłe ofiary. Nie ważne jak podle, ważne, aby było skutecznie. Cel dla nich uświęca środki. A jest jeden - wzbogacić się kosztem niewinnych i nic niepodejrzewających osób" - przestrzega lubuska policja, ale ostrzeżenie dotyczy wszystkich w całej Polsce.

"Osoby robiące wszystko, aby uniknąć zarażenia koronawirusem coraz częściej godzą się na to. Tymczasem kiedy jedna osoba realizuje pseudodezynfekcję, inna plądruje i czyści mieszkanie z wartościowych rzeczy oraz gotówki" - ostrzega policja.

I dodaje, by każdy pamiętał, że służby sanitarne nie działają w ten sposób. Przede wszystkim zawsze wskazany, a nawet konieczny, jest telefon do pracowników sanepidu czy instytucji, na którą powołują się takie osoby. Nie wolno wpuszczać ich do mieszkania pod żadnym pretekstem, a o każdej takiej sytuacji należy powiadomić policję.