Oszustwo na "dopłaty". Miał zapłacić 2 zł, a wyczyścili mu konto z 18 tys. zł

Dostałeś wiadomość mailową czy sms z informacją o konieczności uregulowania drobnej zaległości czy dopłaty do przesyłki? Uważaj, bo to nowy sposób oszustów na wyłudzenie pieniędzy - ostrzegają policjanci.

Oszuści znaleźli kolejny sposób na wyłudzanie pieniędzy. Tym razem na "dopłaty". O takim przypadku poinformowała policja w Bełchatowie, do której zgłosił się poszkodowany, któremu złodzieje wypłacili z konta 18 tys. zł.

Z relacji policjantów wynika, że otrzymał on wiadomość mailową z treści której wynikało, że musi uregulować zadłużenie za ostatnio dokonaną na portalu transakcję. Jak podano w mailu zadłużenie to wynosiło 1,98 zł. Niewiele.

Nie podejrzewając oszustwa został przekierowany na stronę logowania do swojego konta bankowego. Wizualnie odpowiadała prawdziwej stronie banku. Pokrzywdzony logując się na konto podał swój numer klienta oraz hasła do logowania. Po zalogowaniu wyświetliła się strona z danymi do przelewu oraz polem, w którym należało podać autoryzacyjny kod SMS wysłany przez bank.