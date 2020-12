Koronawirus. Testery kosmetyczne w popularnych sklepach. Co z bezpieczeństwem?

Tymczasem jesteśmy w środku drugiej fali pandemii, codziennie umiera kilkaset osób, dzienny przyrost zakażonych waha się od kilku do kilkunastu tysięcy, a Rossmann umożliwia klientom skorzystanie z testera pomadki.

Jedna z czytelniczek skontaktowała się z nami przez #dziejesię . W wiadomości otrzymaliśmy kilka zdjęć testerów kosmetyków, które aktualnie znaleźć można na półkach Rossmanna. "Czy to oby na pewno jest rozsądne i bezpieczne?" - napisała pani Agnieszka w zgłoszeniu.

"Kilka miesięcy temu usunęliśmy testery z naszych drogerii. Dostawaliśmy jednak bardzo dużo próśb od klientów, by je przywrócić. Klienci przekonywali, że bez testerów trudno im np. wybrać odpowiedni kolor niektórych produktów, że niekoniecznie trzeba testować na własnej skórze, czasami wystarczy obejrzeć kolor podkładu odkręcając korek, ponadto w drogerii są płyny do dezynfekcji, których można użyć po teście itd." - czytamy w odpowiedzi mailowej od rzeczniczki Rossmanna, Agaty Nowakowskiej.

Tylko że... jak widać na zdjęciach, kosmetyki nie były testowane jedynie oczami. Cienie do powiek, pomadka czy krem wyrównujący koloryt skóry były bez dwóch zdań używane przez klientki. Najprawdopodobniej produkt znalazł się na palcach konsumentek, a w przypadku pomadki niewykluczone, że był i używany na ustach.

Rzecz jednak w tym, że nie wszyscy klienci przychylają się do prośby, a testerów kosmetyków w sklepie jest od groma. I jak się okazuje, znajdziemy je nie tylko w Rossmannie. Testery zdobią również półki w Sephorze czy choćby Hebe. Skontaktowaliśmy się z drugą drogerią w celu wyjaśnienia naszych obaw.

"Podjęliśmy decyzję o niewycofywaniu testerów. Wierzymy w zdroworozsądkowe podejście naszych klientów. Komunikowaliśmy wielokrotnie zalecenia, aby klienci starali się ograniczać do minimum dotykanie produktów na półkach w drogeriach" - czytamy w odpowiedzi od biura prasowego Hebe.

Bondar wspomina jednak o specjalnych procedurach, które powinny obowiązywać w sklepie, który udostępnia klientom testery kosmetyczne. Chodzi o jednorazowe szpatułki do nałożenia kremu, jednorazowe szczoteczki do nałożenia maskary czy też jednorazowe gąbeczki do nałożenia pomadki lub błyszczyka. Sklep powinien być też zaopatrzony w bawełniane waciki oraz patyczki.