Koronawirus w Polsce. Handlowcy szykują się na duże zmiany

Co trzecia firma handlowa twierdzi, że zmiany spowodowane przez koronawirusa na rynku doprowadzą do prawdziwej rewolucji. Większość jednak liczy na to, że zmiany nie będą aż tak dotkliwe.

Polacy muszą szykować się na handel po nowemu. (PAP)