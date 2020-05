Lidl rozszerzy asortyment towarów zamawianych przez internet. Biedronka i Żabka także testują zakupy online

Sieć dyskontów Biedronka - główny konkurent Lidla - rozszerza z kolei współpracę z firmą Glovo . To w uproszczeniu sieć kurierów dostarczających żywność. W niektórych miastach kurierzy Glovo zrobią zakupy w sklepie i dostarczą je do domu. Co ciekawe, także w niedzielę, co dla Biedronki oznacza sprytne obejście zakazu handlu. Od 10 maja usługa jest dostępna w 14 największych miastach, m.in. Warszawie, Poznaniu, Lublinie czy Krakowie.

Do sieci weszła też już Żabka. Na początku kwietnia sieć zaczęła dostarczać przez swoich sprzedawców towary zamówione w sieci. Jak przyznał w rozmowie z money.pl prezes Żabki Tomasz Suchański , pomysł wziął się z tego, że część placówek na własną rękę… donosiło zakupy do stałych klientów.

- Dzisiaj mamy mniej klientów w sklepie, ale zarazem dużo większe jednostkowe zakupy, czyli tzw. koszyk. Przez to pracownicy mogą poświęcić czas na konfekcjonowanie towarów, klient może wejść do sklepu i je odebrać. To proste i bezpieczne rozwiązanie. W trakcie obecnych testów dostawy do domów realizowane są przez te sklepy, które po prostu mają blisko do klienta - mówił Suchański.