Koronawirus w Polsce. Jesteśmy w światowej czołówce liczby zakażeń i zgonów

Wystarczyło jednak kolejne 58 dni, by licznik ze 100 tys. powędrował do ponad 1 mln. Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, w środę służby poinformowały o wykryciu w sumie 1 mln 13 tys. 747 przypadków. W samym listopadzie do listy dołączyło aż 628 tys. zakażeń. Jeden miesiąc epidemii odpowiada zatem za ponad połowę przypadków.

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?

A to by oznaczało, że koronawirus dotknął już ponad 5 mln Polaków. 80 proc. z nich nigdy nie miała objawów (więc nigdy nie miała wykonanego testu), pozostałe 20 proc. (wspominany milion) to osoby, u których objawy się pojawiły.

Liczba zgonów w przeliczeniu na każde 100 tys. mieszkańców:

W Niemczech w tym samym czasie liczba ofiar wirusa przekroczyła 6,2 tys. A to oznacza zaledwie 7 ofiar na każde 100 tys. mieszkańców. We Francji było to 16 tys., we Włoszech blisko 17 tys., a w Hiszpanii 9 tys. To odpowiednio 23 zgony we Francji, 26 we Włoszech i 19 w Hiszpanii na każde 100 tys. mieszkańców. Mówiąc wprost: to o wiele mniej.