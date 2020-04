Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Tesco szacuje, że poniesie nawet 1 mld euro kosztów

W pierwszych tygodniach po rozpoczęciu kryzysu sprzedaż Tesco wzrosła o 30 proc. - podaje portal dlahandlu.pl. Wzrost taki mógł się pojawić dzięki temu, że klienci ruszyli masowo do sklepów, by zgromadzić zapasy.

Jednak jak powiedział szef Tesco Dave Levis, pierwsza fala paniki już minęła, dlatego też poziom sprzedaży wrócił do normy. W przeciwieństwie do kosztów codziennego funkcjonowania firmy, które wciąż rosną.

Przykład? Portal dlahandlu.pl wskazuje na fakt, że 50 tys. pracowników sieci obecnie nie pracuje. Dlatego też gigant na rynku brytyjskim musiał zatrudnić dodatkowe ponad 45 tys. nowych pracowników w ciągu dwóch tygodni, by normalnie funkcjonować.

Centra handlowe wymuszały otwieranie salonów. "To była walka"

Chociaż całkowity wpływ finansowy nowego personelu na firmę jest w tym momencie niemożliwy do przewidzenia, to Lewis pokusił się o pewne szacunki. Zdaniem szefa Tesco dodatkowe koszty wynagrodzeń, dystrybucji i magazynowania mogą wynieść nawet od 650 do 925 mln funtów (ponad 1 mld euro).