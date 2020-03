Koronawirus. Wizz Air tnie połączenia do Włoch i przebukowuje rezerwacje. Naszej czytelniczce zmienił datę wyloty o tydzień

Jak dotąd linie lotnicze nie ogłosiły, że pasażerowie, którzy nie chcą lecieć do Włoch, mogą bezkosztowo odwołać rezerwację. Linie lotnicze mają jednak ogromny problem, bo zainteresowanie lotami spadło. Wizz Air salwuje się odwołaniem części lotów na 16 trasach i przebukowuje bilety klientów.

Osoby, które wykupiły wycieczki do krajów, w których najwięcej jest ognisk koronawirusa, zastanawiają się, czy mogą bezkosztowo zrezygnować z wyjazdu. Pisaliśmy już, że jest to trudne i w dużym stopniu zależy od dobrej woli organizatora (czyli biura podróży) lub przewoźnika. Więcej piszmy na ten temat tu.

O ile PLL LOT wstrzymały bezpośrednie loty do Chin, gdy stało się jasne, że wymagają tego względy bezpieczeństwa, to w przypadku lotów do Włoch takiej deklaracji nie ma. Wszyscy przewoźnicy zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację i w razie konieczności zadecydują o odwołaniu lotów. Dopóki jednak nie wyjdą z taką inicjatywą, pasażerowie nie mogą żądać zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za bilety. Wprawdzie nawet tani przewoźnicy umożliwiają odstąpienie od zakupu za częściowym zwrotem, ale potrącają przy tym ok. 200-300 zł, co sprawia, że przy najtańszych biletach pasażer i tak nie odczuje tej "refundacji".