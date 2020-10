Koronawirus. Wyjazdy do sanatoriów są wstrzymane

- Jeżeli nasi klienci posiadają zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą ZUS, które ma rozpocząć się po 24 października 2020 roku – apelujemy, by nie jechali do sanatorium, tylko pozostali w domu. Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który ubezpieczony ma w zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację – czytamy w komunikacie ZUS, podpisanym przez Iwoną Kowalską-Matis, rzeczniczkę prasową dolnośląskiego Zakładu.