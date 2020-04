Koronawirus zmienił handel. Małe warzywniaki z dostawą pod drzwi wyprzedają zadławione markety

Najbliższa dostawa zakupów on-line w Piotrze i Pawle dopiero 16 kwietnia, czyli bez szans na świąteczne zakupy bez wychodnia z domu. Na zamówienie z Tesco trzeba czekać do 20 kwietnia, a pierwszy wolny termin w Carrefourze na okolice Warszawy to 29 kwietnia. Izolacja wywołana przez epidemię koronawirusa spowodowała, że wiele osób, zamiast wychodzić do sklepów, poszukuje dostaw do domu.