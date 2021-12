"Koronawirusowe" wróciło. Wystarczy zapomnieć o jednym szczególe, by nie dostać dodatkowego zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi lub opiekunowi dziecka do lat ośmiu, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością - odpowiednio dłużej. Świadczenie przysługuje wówczas na dziecko do 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 roku życia, jeśli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.