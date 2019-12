Koszyk cenowy WP Finanse. Jedna sieć zostawiła inne w tyle - zakupów nie zrobisz nigdzie tak tanio

Choć listopad z dwoma "długimi weekendami" wydaje się idealną okazją do żniw dla sklepów, to średnia cena koszyka zakupowego WP Finanse i ASM była kolejny raz niższa niż przed miesiącem i wyniosła 228,1 zł. Najtańszym sklepem niezmiennie pozostaje Auchan, który znacznie zwiększył dystans do innych sieci.

Zakupy w Auchan - wciąż najtańszej sieci handlowej w Polsce (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

Nieco ponad 206 zł – tyle wyniosła cena 40 podstawowych produktów składających się na koszyk zakupowy WP Finanse i ASM Sales Force w najtańszej sieci handlowej w Polsce. W listopadowej fali badania cen kolejny raz niekwestionowanym liderem pozostaje francuski Auchan. Wynik na poziomie 206 zł to ponad 7 zł mniej niż wyniosła cena koszyka w tej samej sieci w październiku.

Tuż za plecami Auchan znalazł się, podobnie jak przed miesiącem, Kaufland. Ciekawie zrobiło się jednak na kolejnych miejscach - na trzecie wskoczyło Makro Cash&Carry, które w poprzednich miesiącach było najdroższą lub jedną z najdroższych sieci, potrafiącą oferować zakupy drożej nawet niż kanały internetowe.

Biedronka utrzymała się tuż za podium (cena koszyka spadła o kilkadziesiąt groszy), Lidl pozostaje jedną z najdroższych sieci (nawet mimo spadku ceny koszyka w stosunku do października), a Carrefour trzyma się w środku stawki.

Co ciekawe, listopadowe badanie przynosi potwierdzenie tendencji obserwowanej od dłuższego czasu – to wcale nie dyskonty są najtańszymi sklepami w Polsce. Średnia cena w ubiegłym miesiącu w sieciach tradycyjnych wynosiła 223,11 zł. Dla porównania te same produkty dyskonty oferowały po 227,69 zł, a sieci cash&carry po 226,42 zł. Różnice nie wydaje się wielka, ale to wartości średnie – gdy porównamy najtańszy sklep tradycyjny – Auchan z najdroższym dyskontem – Lidlem, okaże się, że różnica to już niemal 30 zł.

Najdroższe pozostają sklepy internetowe (ASM w kategorii e-grocery bada 4 najpopularniejsze), które postanowiły najmocniej wykorzystać miesiąc z jedną niedzielą handlową i dwoma długimi weekendami. Cena oferowanego przez nie koszyka wyznaczyła nową maksymalną wartość na poziomie ponad 262 zł.

Te dwa zdarzenia – mocny spadek cen w Auchan i ich wzrost w kanale internetowym - utrzymują tendencję obserwowaną od sierpnia – rosnącej różnicy między najtańszą i najdroższą siecią. W ciągu tylko czterech miesięcy wzrosła o prawie 30 zł z niespełna 28 zł do 55,97 zł.

Choć spadki notowane są już kolejny miesiąc z rzędu, to eksperci wróżą kolejne. - W listopadzie rozpoczyna się okres intensywnych przygotowań świątecznych: statystycznie z roku na rok Polacy z okazji Świąt Bożego Narodzenia wydają coraz więcej, nie tylko na prezenty, ale także na żywność. Nie znaczy to jednak, że podstawowe produkty FMCG w tym okresie drastycznie drożeją – wręcz przeciwnie: listopad i grudzień obfitują w promocje i wyprzedaże – stąd też niższa wartość badanego koszyka. Płacimy więcej, bo kupujemy więcej - tłumaczy Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM SFA.

ASM Sales Force badanie koszyka cenowego prowadzi raz w miesiącu - listopadowe ceny sprawdzano w dniach 20-26 listopada 2019. Więcej o metodologii piszemy w tym materiale.