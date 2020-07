Koszyk Morawieckiego znacznie przeszacowany. Czytelnik zwrócił uwagę na kolejny błąd

Od 1 lipca zmieniła się matryca stawek VAT. Za część produktów płacimy mniej, a za część - więcej. Premier Mateusz Morawiecki nie omieszkał się pochwalić, że od początku wakacji tańsze są produkty codziennego użytku. W wyliczeniach premiera jednak wkradło się kilka błędów, które wypaczyły wynik. Do tego stopnia, że grafikę wstawiono trzykrotnie - o czym informowaliśmy na WP Finanse .

Tymczasem wyliczenia zawierały jeszcze jeden błąd. Na tyle istotny, że znacznie zwiększył różnicę, jaka zostaje w kieszeni Polaków. Według szefa rządu od początku lipca zaoszczędzimy na wskazanych 22 produktach 67,89 zł (na grafice wskazano 67,90 zł). W rzeczywistości jednak oszczędności są znacznie mniej okazałe i wynoszą 21,77 zł - na co zwrócił nam uwagę czytelnik za sprawą platformy dziejesię .

Nieszczęsny fotelik ze złą stawką VAT

Jak to możliwe? Wszystko rozbija się o nieszczęsny fotelik dziecięcy. "Nieszczęsny", gdyż wcześniej pisaliśmy, że to on "podbija" znacznie rachunek koszyka Morawieckiego, ponieważ bez niego różnica między cenami pozostałych produktów sprzed i po 1 lipca wynosi 10,96 zł. Jednak przy wyliczeniach nowej wartości zastosowano także błędną stawkę VAT.