Koszyk WP. Gdzie zrobisz najtańsze świąteczne zakupy? Hipermarkety górą, dyskonty daleko w tyle

Robisz zakupy na święta? Zrób je w hipermarkecie. To właśnie te sklepy wygrywają w świątecznym Koszyku Wirtualnej Polski przygotowanym przez ABR SESTA. Najtańszym sklepem jest E.Leclerc, drugie miejsce zajmuje Auchan, a podium zamyka Tesco. Biedronka i Lidl? Daleko w tyle. Od lidera są drożsi o nawet kilkanaście złotych.

Na kolejnych miejscach są Aldi, Kaufland i Mila. Dopiero na siódmej pozycji znalazła się Biedronka . Od lidera dzieli ją dokładnie 8 zł i 45 groszy. Jest to więc już spora różnica. Za te pieniądze można wszak kupić o jedno masło więcej i dorzucić jeszcze kilogram mąki.

Jak dodaje, nieco inaczej jest z dyskontami. Te mają politykę cenową trzymaną bardzo mocno w ryzach i zbliżone ceny. To że jeden jest wyżej, a drugi niżej w naszym zestawieniu wynika po prostu z aktualnych promocji, które wpisały się w produkty w naszym koszyku.

- Różnica między Aldim i Biedronką to 1,77 zł i wynika ona z różnicy w pięciu produktach, z czego dwa były tańsze w Biedronce, a 3 w Aldi. Pozostałe ceny były na niemal tym samym poziomie. Trochę większa różnica do Lidla i Netto również wynika z różnic w kilku produktach. Zatem nie mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem całkowicie różnych cen, ale kilku, które dają przewagę jednej lub drugiej sieci - wyjaśnia Starzyński.