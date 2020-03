Kradną konta na Facebooku, a następnie proszą o pożyczkę znajomych. BLIK ostrzega

Schemat jest prosty - oszust najpierw wyszukuje konto, które nie ma ustawionej dwustopniowej weryfikacji. Włamuje się na nie, a następnie pisze do znajomych o przekazanie pieniędzy. Nierzadko odwołują się do trudnej sytuacji życiowej, która ma wzbudzić współczucie i "zmotywować" do niesienia pomocy.

W sytuacji, w której nasz znajomy pisze do nas o pożyczkę, warto najpierw z nim się skontaktować w inny sposób (np. zadzwonić), by potwierdzić, czy rzeczywiście to on. Jeśli natomiast nie ma możliwości potwierdzenia tożsamości w żaden sposób, to lepiej się wstrzymać na jakiś czas przed podaniem kodu BLIK.