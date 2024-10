Kradną promocje w Biedronce. Pracownik: Kupują 100-150 sztuk masła

100 sztuk masła na promocji

Portal dotarł do kierownika Biedronki z powiecie nowotarskim. - Ktoś zapyta: na co właścicielowi pensjonatu cztery tańsze masła. Tyle to faktycznie dla takich ludzi żadna okazja. Ale już... 100-150 kostek starczy na wiele śniadań. Jak mamy promocję, to w takich hurtowych ilościach sprzedajemy też sery, mięso, napoje, piwa i tak dalej - przyznał w rozmowie z Onetem pracownik sieci.