Kredyt na pogrzeb. Zasiłek nie wystarcza nawet na połowę

Ceny usług pogrzebowych rosną, a zasiłek od 2011 roku nie był waloryzowany. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się jego zwiększenia z 4 do 10 tys. złotych.

- Z obrzędem pogrzebu wiążą się poważne wydatki, a coraz częściej członkowie rodziny osoby zmarłej nie posiadają zdolności do poniesienia kosztów z tym związanych. Wysokość zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 tys. zł nie pokrywa nawet połowy kosztów polskiego pogrzebu i związanych z nim wydatków - czytamy w petycji, którą OPZZ skierowało do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Trumna kosztuje od 800 do 3500 złotych. Przechowanie zwłok ok. 400 zł. Koszt pochówku to kolejne 1500 zł, nabożeństwa 500 zł, a nagrobek ponad 4 tys. zł - wylicza "Super Express".