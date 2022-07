Kreml i oligarchowie śpią spokojnie. Świat zamroził jedynie "ułamek" ich majątków

Od wybuchu wojny w Ukrainie państwa zachodnie aktywnie rozpoczęły nakładać sankcje na przedstawicieli aparatu państwowego i oligarchów powiązanych z Kremlem. Dzięki temu udało się zamrozić od 30 do 50 miliardów dolarów ich majątku. Zdaniem "The Economist" to jedynie kropla w morzu, gdyż ich aktywa mogą być warte nawet 1 bilion dolarów.