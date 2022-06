Totalny upadek. Przemysł motoryzacyjny w Rosji niemal zupełnie stanął

Rosja uderza w światową gospodarkę

Z drugiej jednak strony Rosja ma narzędzia, by zakłócać gospodarki wielu państw na całym świecie. Już 12 unijnych krajów zostało dotkniętych ograniczeniami w dostawach rosyjskiego gazu. W ostatni poniedziałek Kadri Simson, komisarz UE ds. energii, poinformowała, że w tej chwili Gazprom wysyła do państw Wspólnoty jedynie połowę tego, co eksportował w ubiegłym roku. Simson przyznała, że na świecie nie ma w tej chwili wystarczająco dużo gazu, by zastąpić surowiec z Rosji. Zapewniła jednak, że zwykli obywatele nie muszą się martwić, że ich domy pozostaną w zimie bez ogrzewania.