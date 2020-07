Krótkie długie weekendy. Pechowe drugie półrocze

Najbliższe święto państwowe wypada 15 sierpnia. To Święto Wojska Polskiego i obchodzone w Kościele katolickim święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Długi weekend. kiedy można odebrać dzień wolny?

W większości firm dniem wolnym jest sobota, ale jeśli jest to inny dzień, to pracownikowi przysługuje wolne za święto przypadające w ten dzień. Jeśli więc pracownicy firmy mają wolne środy, a święto państwowe przypada w środę, to za ten dzień można odebrać sobie wolne.