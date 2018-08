Krótszy czas pracy w Korei Południowej. Zarobki są teraz znacznie mniejsze.

Wielu Koreańczyków jest w szoku po otrzymaniu swojej wypłaty za lipiec. W Korei Południowej skrócono ostatnio godziny pracy – zmieniono maksymalną liczbę godzin z 68 do 52 na tydzień. Oznacza to jednak koniec nadgodzin i mniejsze zarobki.

Korea Południowa – krótszy czas pracy

Wiosną parlament Korei Południowej przyjął ustawę, która skraca maksymalny tydzień pracy z 68 do 52 godzin. Powodem zmiany prawa miało być zmniejszenie bezrobocia , poprawa jakości życia pracowników i powstrzymanie spadku przyrostu naturalnego. Ustawa weszła w życie w lipcu dla firm, które zatrudniają ponad 300 pracowników. W kolejnych latach prawo będzie rozszerzane na mniejsze przedsiębiorstwa.

Korea Południowa – koniec nadgodzin, mniejsze zarobki

Choć pracownicy wiedzieli, że nowe prawo oznacza nie tylko koniec nadgodzin, ale i mniejsze zarobki to mimo wszystko wielu z nich przeżyło szok widząc swoją wypłatę za lipiec.

„Gdy zobaczyłam wypłatę męża za lipiec, popłakałam się. Dawniej pracował w każdą sobotę i co drugą niedzielę i zarabiał 3 mln wonów (10 tys. zł), a teraz zarabia tylko 2 mln wonów ” napisała jedna z koreańskich internautek na forum internetowym gospodyń domowych w mieście Pohang. Kobieta dodała, że teraz całą wypłatę pochłania rata pożyczki i rachunki z kart kredytowych.

Korea Południowa – nowe prawo miało zapobiec przepracowaniu Koreańczyków

Według części ekspertów zmiany prawa wcale nie wpłyną na lepsze życie w Korei Południowej. Zmiany doprowadzą do powiększenia różnicy płac między pracownikami największych konglomeratów, a zatrudnionymi w średnich firmach, którzy muszą brać nadgodziny aby związać koniec z końcem.

Największe koncerny takie jak Samsung, czy Hyundai Motor przystały na warunki związków zawodowych i zgodziły się utrzymać obecne pensje mimo skrócenia godzin pracy w Korei. Nie wszystkie firmy mogły sobie na to pozwolić. Celem zmiany przepisów miało być również przekonanie pracodawców, że jeśli chcą zwiększyć produktywność powinni zatrudniać więcej osób.

Korea Południowa – tu pracuje się najwięcej

Do niedawna w Korei Południowej mieszkańcy pracowali najwięcej wśród zatrudnionych we wszystkich państwach rozwiniętych. Według statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w 2017 przeciętny pracownik w Korei Południowej pracował rocznie przez 2024 godziny. To prawie 130 godzin więcej niż przeciętny Polak.