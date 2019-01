Kryterium dochodowe w 500+ w górę. Zmiany od 1 października

Nie 800, lecz 900 zł netto na głowę w rodzinie będzie wynosił limit kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia 500+ także na pierwsze lub jedyne dziecko. Podniesienie tej kwoty jest związane ze wzrostem płacy minimalnej.

Bezpośrednim powodem poniesienia kwoty dochodu na członka rodziny jest podniesienie płacy minimalnej od 1 stycznia 2019 r. do 2250 zł brutto. Z jednej strony dla osób pobierających "minimalną" podwyżka to dobra wiadomość, ale mogłoby to mieć dla nich nieprzyjemny skutek uboczny. Od 2020 r. wiele rodzin, głównie samotnych rodziców, straciłoby prawo do 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko, bo przekraczaliby kryterium dochodowe.