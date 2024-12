Księża w przebraniu. Diecezja ostrzega wiernych

Nie każdy parafianin jest w stanie od razu rozpoznać księdza, który chodzi po kolędzie. To stwarza pole do nadużyć dla oszustów , ale w zagrożeniu mogą znaleźć się także osoby, które dobrze znają przedstawicieli parafii.

Parafianie często wręczają duchownym koperty z pieniędzmi, więc cel oszustów jest jasny - wyłudzenie oszczędności . Ks. Paweł Kłys, rzecznik diecezji łódzkiej, zdradził w rozmowie z "Faktem", co może pomóc w rozpoznaniu fałszywego księdza.

Z jego zapewnień wynika, że zastępstwa podczas kolędowania są rzadkimi przypadkami. Jeśli jednak parafia zdecyduje się o zastąpieniu duchownego klerykiem lub diakonem, to zawsze informuje o tym podczas mszy.

Poza tym, jeśli mamy wątpliwości co do tożsamości księdza, to możemy poprosić o okazanie legitymacji kapłańskiej. Poza kolorowym zdjęciem widnieją tam takie dane jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data i miejsce święceń oraz funkcja. Zabezpieczeniem dokumentu są elementy świecące w świetle UV.