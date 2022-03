Kto zyska na rewolucji podatkowej. "Co do zasady zmiany są korzystne"

– To są zmiany, które wchodzą w ciągu roku, czyli one muszą być korzystne dla wszystkich. Nie mogę tego powiedzieć ze stuprocentową pewnością, bo w podatkach jest tak, że liczy się każdy niuans. Ale co do zasady możemy powiedzieć, że te zmiany są korzystne dla wszystkich. Dla jednych te zmiany są bardziej korzystne dla innych neutralne – powiedziała w programie „Money. To się Liczy” Małgorzata Samborska, partnerka i doradczyni podatkowa w Grant Thornton.