Kukiz chce podwyżek dla posłów i ministrów. "Chyba coś jest nie tak"

– Jako szef trzeciej siły parlamentarnej zarabiam mniej czy podobnie jak wiceburmistrz gminy, w której mieszkam. Chyba coś jest nie tak? – mówi w Super Expresie Paweł Kukiz. W ocenie posła posłowie i ministrowie powinni zarabiać więcej.

Cięcia poselskich pensji wywołały niezadowolenie nawet w partii rządzącej. – Nie cieszę się z tego. To będzie smutne, bolesne. I nie wiem, czy to działanie będzie dobrze służyło na przyszłość – wyznał w "Super Expressie" wiceszef klubu PiS, Tadeusz Cymański. Posłowie Kukiz’15 idą jednak o krok dalej.

Jak mówi, cytowany przez Super Express, Tomasz Rzymkowski z sejmowej komisji finansów niskie pensje dla członków rządu i posłów mogą zachęcać do korupcji.

– Jeżeli wiceministrowi spraw wewnętrznych podlega 200 tys. funkcjonariuszy, a on zarabia ok. 7 tys. zł na rękę i musi jeszcze wynająć mieszkanie, to mamy państwo z dykty i paździerza – uważa poseł.