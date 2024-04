Kultowa marka walczy o przetrwanie. Rynek zalewają chińskie podróbki

Zastąpi go na najwyższym stanowisku dyrektor ds. marki Ije Nwokorie. We wtorkowej notatce analitycy zasygnalizowali negatywne nastawienie do akcji i stwierdzili, że w perspektywie krótkoterminowej rynki skoncentrują się na wytycznych na 2025 rok. Analitycy twierdzą, że w sytuacji, gdy konsumenci średniej wielkości znajdują się pod presją inflacji, w tej kategorii może również nastąpić spadek obrotów - podkreśla CNBC.