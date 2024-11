Kultowe targowisko "się zwija". Pustoszeje po 120 latach

Pandemia sprawiła, że wiele sklepów się zamknęło, a część kupców nie wróciła. – My mamy porządny towar. Sprzedajemy takie rzeczy, których nie ma w sieciówkach. To najczęściej polskie wyroby, nie są tanie, ale są bardzo porządne i trwałe. Klienci to cenią – mówiła sprzedawczyni z odzieżą dla dojrzałych kobiet.