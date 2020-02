Kumulacja rozbita. 29 milionów złotych w Lotto. Łomża ma nowy rekord

Szczęśliwa szóstka - 4, 14, 28, 40, 45, 49 - padła punkcie Lotto przy przy Alei Legionów 2B w Łomży, podał Totalizator Sportowy. Gracz postawił na metodę chybił-trafił.

Co ciekawe, w tym właśnie punkcie "szóstka" gwarantująca wygraną powyżej miliona padła po raz drugi. Pierwszy raz niespełna rok temu - 2 lutego 2019 r. Wówczas zwycięzca zgarnął 6,5 mln zł.

Czwartkowa "szóstka" to wygrana znacznie większa - 29 milionów złotych. To zarazem 8. najwyższa wygrana w historii gry Lotto.

To i tak nic wobec tego, ile wygrał Polak, który rozbił kumulację w Eurojackpot. Było to, bagatela, 193 mln 396 tys. 500 zł. Pomyśleć, że byłoby dwa razy więcej, ale wówczas w Europie jeszcze jedna osoba skreśliła szczęśliwe liczby. Do polskiego zwycięzcy dotarli dziennikarze money.pl i Finanse.wp.pl. Czytaj więcej: Wygrał 193 mln w Eurojackpot. "Wiem, że mnie stać, ale ja się sknera zrobiłem"