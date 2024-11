Kuny grasują po domach. Szkody mogą sięgać setek tysięcy złotych

Potrafią wydłubać otwór w żarówce, żeby dostać się do domu i wyrządzić szkody rzędu nawet 200 tys. zł. Kuny to uciążliwe gryzonie, ale od zniszczeń można się ubezpieczyć. Montaż odpowiednich zabezpieczeń odstraszających to dość droga inwestycja.