"Kup obiad potrzebującemu i zostaw paragon". W ten sposób bar z Białej Podlaskiej pomaga 15 osobom dziennie

- Jeśli możesz, to kup posiłek i przypnij paragon - skorzysta potrzebujący - zachęca bar z Białej Podlaskiej. Nam właścicielka opowiada, że korzysta z tego nawet 15 osób dziennie. - Jest pani, która każdego dnia około dziesiątej przychodzi na zupę - dodaje.

Tablica z paragonami funkcjonuje od grudnia zeszłego roku. Kto wpadł na ten pomysł? - Jest to przypisywane mi, ale to nieprawda. Pewnego dnia przyszedł do mnie taki pan i opowiedział o takim pomyśle, żeby stworzyć taką tablicę. Mi się pomysł spodobał i go zrealizowałam. Pan woli pozostać anonimowy, to po prostu jeden z naszych klientów. Ale też niespecjalnie mi się podoba, że wszyscy mówią, jaki to ja miałam świetny pomysł. Cóż, on po prostu nie był mój. Moja była tylko realizacja - zaznacza Grażyna Zgiet.