Kup sobie ”za darmo” medal z Piłsudskim. Skarbnica Narodowa wie, jak zarobić na 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Okrągła rocznica to nie tylko okazja do świętowania, ale również do dobrego zarobku. Wystarczy tylko ulotkę reklamową nafaszerować chwytami marketingowymi, zmiksowanymi z licznymi odwołaniami do poczucia patriotyzmu i gotowe. Potem można liczyć zyski ze sprzedaży medalu z Piłsudskim za 0 zł.

Medal z marszałkiem nie dostaniesz tak po prostu. Musisz jeszcze podać numer rezerwacji. (Money.pl, Fot: Money.pl)

Ulotka, którą każdy z nas w najbliższych dniach może znaleźć w skrzynce wygląda na ofertę, której po prostu nie można odrzucić. Wielkimi literami krzyczy do nas: „WAŻNY KOMUNIKAT”, ”Oferta specjalna na 100-lecie Niepodległości Polski!”.

Najbardziej bije po oczach fakt, że ten pamiątkowy medal każdy z nas może mieć "za darmo". Jak przypominają nam autorzy oferty ”w 2018 r. z radością świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 123 latach niewoli ojczyzna powróciła na mapę Europy.”

Po takim wstępie już nie mamy wątpliwości, że trzeba byłoby to jakoś godnie uczcić. Może nie koniecznie tylko paradą, spotkaniem z rodziną i radością z wolnego 12 listopada. Również i dlatego, że jak przypomina nam Skarbnica Narodowa „odzyskanie niepodległości nie byłoby możliwe dzięki sile i odwadze zwykłych Polaków, ale tez i wybitnych jednostek”.

W ofercie handlowo-patriotycznej występuje Józef Piłsudski, którego medal możemy mieć już za, jeszcze raz przypomnijmy, 0 zł. To tym bardziej kuszące, że na awersie oko cieszy wizerunek marszałka, a rewersy przyozdabia stylizowana sylwetka orła w koronie i zarys terytorium niepodległej.

Skąd zatem tak fantastyczna cena? Na ulotce tę kalkulację przedstawia się jako wynik swego rodzaju misji. ”Aby godnie uczcić to wspaniałe wydarzenie, Skarbnica Narodowa przygotowała bezpłatny medal dla każdego Polaka”.

Potem jednak tracimy te złudzenia, kiedy doczytamy, że opłata za pakowanie i przesyłkę to 9,95 zł.

Tymczasem, jak sprawdziliśmy, nierzadko numizmaty w popularnych serwisach aukcyjnych wysyła się już za 2,60 zł. Zatem coś, co mamy otrzymać za 0 zł, tak naprawdę kosztuje ponad 6 zł. A jaką rzeczywistą wartość numizmatyczną ma wykonany z miedzioniklu medal?

- Nawet gdyby do składu dorzucono gram srebra, to nie ma to żadnej wartości. Ktoś wpadł na pomysł, że może na tym dobrze zarobić, bo sprzeda kilka tysięcy sztuk. Na tej samej zasadzie można też oferować obrazek z Piłsudskim, wykorzystując sentyment narodowy - mówi money.pl Cezary Kania, prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich i ekspert numizmatyczny.

Trudno firmie ukryć fakt, że zarabia na wysyłce. Świadczy o tym choćby kolejny cytat z ulotki. ”Ze względu na fakt, że odzyskanie niepodległości to wydarzenie ważne dla wszystkich Polaków, każdemu zamawiającemu przysługuje tylko 1 bezpłatny medal”.

Zarobek nie byłby już pewny gdyby np. w jednej przesyłce i na jeden adres, można byłoby sobie zażyczyć pięciu Piłsudskich.

- Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku nikt nie okłamuje klientów. Pomysłodawca tego interesu ma pełne prawo coś takiego oferować. Może też swobodnie określać koszt przesyłki i pakowania. Przecież nie zapewnia na ulotce, że to jest ze złota. Tymczasem po wysłaniu 100 takich ulotek, niech tylko 5 osób to kupi, a przedsiębiorca już na tym zarobi - dodaje Kania.

Prawdopodobieństwo, że zamówień nie będzie wcale tak mało, rośnie z każdą chwila wczytywania się w ulotkę. Okazuje się, że rzecz jest tak wyjątkowa, że trzeba prawo do nabycia medalu zarezerwować. Dlatego na ulotce poucza się nas, że składając zamówienie trzeba podać 8 cyfrowy numer rezerwacji.

Żeby szybko mieć w domu ”Bezpłatny medal dla każdego Polaka!”, najlepiej skorzystać ze strony www.polska1918.com.pl lub dzwoniąc na infolinię.

Cały reklamowy przekaz ma sprawiać wrażenie udziału w wyjątkowej ofercie. Kto wie. Być może nawet ktoś będzie skłonny pomyśleć, że ów medal z czasem zyska na wartości. Przecież został wybity z niezwykłej okazji, w niezwykłą rocznicę. Ekspert nie pozostawia tu jednak centymetra przestrzeni na zachowanie na dłużej tej nadziei.

- Do mnie również przychodzą ludzie z takimi medalami, żeby je wyceniać, ale podkreślam, to nie ma żadnej wartości. Może najwyżej ładnie wyglądać na półce, jak komuś się podoba. Zapis, że w ramach tej oferty do jednej osoby może zostać wysłany co najwyżej jeden medal, to czysty chwyt marketingowy - konkluduje Cezary Kania.

Poprosiliśmy o komentarz do tej oferty również Skarbnicę Narodową. Niestety, do czasu opublikowania tego artykułu, nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi.