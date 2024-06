Popularny sklep najtańszy w maju. Jest przed Lidlem i Biedronką

Wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o 0,79 proc. z 295,10 zł w maju 2023 r. do 297,42 zł w maju 2024 r. W 8 na 13 analizowanych sieciach odnotowano wzrost cen wobec 2023 roku. Były to m.in.: POLOmarket (9,42 proc.), Carrefour (4,93 proc.) czy Aldi (3,04 proc.).