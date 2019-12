Kupiliśmy 40 kuponów do zdrapywania. Ile wygraliśmy i czy się opłacało?

Pieniądze szczęścia nie dają ale ja bardzo lubię takiego mama który krąży Który mówi No tak ale skąd możecie o tym wiedzieć biedaki Także dzisiaj spróbujemy zostać milionerami razem z Dzień dobry mamy 20 zdrapek Kosztuje 2 zł mamy 2 zł i będziemy z Wszystkie a na końcu podsumujemy ile wygraliśmy pieniędzy ile za ile Wygrać może w szczęściu dopomoże Że coś tam coś tam było tak Już ale to jeszcze To dopiero pierwszy kupon I to jego pole Jeszcze jedną 4:04 cztery pary Zabawa jednego kompozytora jak stosunek przerywany już prawie dochodzisz już prawie Wygrałeś ale szkoda że to nie Będziemy tak drapać do No tak kolejny odpada Ale jutro stary ale Z kim jest 2 zł 2 zł Tak to tylko dwójka Czy to oznacza że ja wygrałem 4 zł tak grać 4 zł Noon człowiek to możesz dzwonić Chyba Kupię Zator Lala Postawiłam na Służewcu 2 zł Faworytem ale bardzo mi się podobało I okazało Reszta w ogóle to się posypał I pamiętam właśnie te emocje Związane z tym żeby Ale nie dużo Zainwestuję w cią Masz kolejne 2 zł Na hazard na Służewcu Dziękuję za proszę już mam 6 zł Ma szczęście w hazardzie ten nie ma szczęścia w miłości Pozdrawiam żoneczka Mówię Dwa złote czy nie mamy szóstkę proszę 2 zł piechotą nie chodzi Krakowiaka Zwróciły kupony tak Kuba wydał 2 Ja wygrałam 2 zł Kuba wygrał Dużo zabawy troszeczkę na początku nieźle zabawy ale potem zaczęła nas Nasze porażki Złote na drugim kuponie kolejne 2 zł ze względu na to że symbol To nie ja Kinga I dał mi wygraną z tego Polaka Kolejne 2 zł No i tutaj mam 4 Czyli łącznie 8 zł ale Plus 6 moim złotych 14 zł 200 zł dla nas dla Także ja czułam się tak troszeczkę Ładnie wozona za noc Słaba inwestycja ogółem rzecz biorąc na te 40 które wydaliśmy Nie zarobił Straż Kupować zdrapki Zdaniem według tego małego testu symbolicznego Nie opłaca się to gdyż 20 zł można wydać na wiele dużo przyjemniejszych rzeczy bez brudzenia się Sobie nadziei wielkie rozczarowanie To się totalnie nie opłaca Za te 20 zł na osobę Można naprawdę zrobić dużo więcej przyjemnych rzeczy i nie ma Papier Tak nie