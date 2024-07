Kuria stawia bloki w Zgierzu, ksiądz wyciął drzewa. "To krzaki"

Proboszcz wyjaśnił w rozmowie z "GW", że budowa bloków to inicjatywa kurii, a jego zadania ograniczają się jedynie do podpisywania dokumentów i załatwiania formalności. Plan zakłada, że wpływy z najmu zasilą kasę łódzkiej kurii. Być może trafią też do funduszu Zgierza i sfinansują remont zabytkowego kościoła. - Konieczny jest remont schodów, a to koszt 400 tys. zł - zaznaczył duchowny.