Zakonnice chcą postawić apartamenty i pensjonat. W Zakopanem zawrzało

Karmelitanki, które co do zasady żyją w ubóstwie, ascezie i osamotnieniu, nie chcą zgodzić się na nowych mieszkańców ul. Kościelnej. W związku z tym podjęły decyzję o przeprowadzce do małopolskiej Stróży. Na budowę nowego klasztoru zbierają pieniądze na swojej stronie internetowej.