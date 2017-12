Kurier i listonosz nie dadzą rady? Wciąż możesz wysłać paczkę tak, by znalazła się pod choinką

Musisz pilnie wysłać świąteczną paczkę do innego miasta? Kurier i listonosz tuż przed Wigilią już nie dadzą rady, nie ma się co łudzić. Jest za to inny sposób. Z pomocą przyjdą kolejarze i przesyłki konduktorskie. PKP Intercity reklamuje się hasłem "dziś nadanie - dziś odbiór".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szlachetna Paczka (Materiały prasowe)

Wiele osób zapomniało już, że kiedyś wysyłanie przesyłek pociągiem nie było niczym nadzwyczajnym. Dziś kolejarzy do defensywy zepchnęły duże firmy kurierskie i Poczta Polska. Ale wspomniane firmy nie dostarczą przed Wigilią paczki wysłanej np. w sobotę lub niedzielę.

Pomocną dłoń mogą wyciągnąć kolejarze. Paczka wysłana pociągiem dziś, dojeżdża wraz z nim tego samego dnia (lub następnego, gdy chodzi o pociąg jeżdżący w nocy). Dla spóźnialskich to może być ostatnia deska ratunku.

O tej metodzie przesyłek przypomniał w mediach społecznościowych Rafał Mundry, analityk i absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego. "Kurier już nie dowiezie? Poczta zawiodła? Przypominam o zapomnianym i najszybszym sposobie przewozu listów i paczek. Może komuś uratować święta" - napisał.

Ile kosztuje taka usługa? 30 złotych. I nie ma znaczenia jak daleko będzie jechać paczka. Aby nadać przesyłkę trzeba przygotować paczkę o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach: 20 na 40 na 50 cm.

Do tego powinno się dokładnie oznaczyć paczkę. Znaleźć się na niej musi imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firma, adres, numer telefonu. Trzeba pamiętać, by napisać i nadawcę i odbiorcę. Do tego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy oraz adresem i numerem telefonu - zarówno nadawcy jak i odbiorcy, nazwą stacji nadania i przeznaczenia, a ponadto wskazać zawartość i określić wartość przesyłki.

Kierownik pociągi za paczkę o większych wymiarach będzie musiał naliczyć opłatę w wysokości 60 zł.

Oczywiście przesyłka konduktorska to nieco inna usługa. Przede wszystkim paczkę trzeba nadać u konduktora pociągu (i to w pociągu, który taką usługę oferuje). I oczywiście ktoś musi w miejscu docelowym, gdy tylko podjedzie pociąg, odebrać przesyłkę. Przykład wysyłek? W sobotę o 14 paczkę można wsadzić do pociągu na Dworcu Centralnym, a ktoś już o 20:55 odbierze ją w Szczecinie na dworcu główym.

O szczegółach można przeczytać na stronach PKP Intercity. Spółka zaznacza, że „przewozi przesyłki konduktorskie na wyznaczonych odcinkach, w relacjach bezpośrednich (bez przeładunku na stacjach pośrednich), pociągami stosownie oznaczonymi w rozkładzie jazdy (zgodnie z legendą)”.