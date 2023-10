Kurs, badania, egzaminy. Ile kosztuje prawo jazdy w 2023 roku?

Kurs na prawo jazdy kategorii B w Warszawie kosztuje od 2,6 tys. zł do 3,6 tys. zł w zależności od danej szkoły. W Katowicach zapłacimy od 2,7 tys. zł do 3,5 tys. zł, a w Krakowie od 3 tys. zł do 3,2 tys. zł. Do tej kwoty należy doliczyć koszt badania lekarskiego i wydania zaświadczenia potwierdzającego zdolność do kierowania pojazdem, który wynosi około 200 zł.