Kursy walut NBP 12.12.2019. Czwartkowy kurs euro, funta, dolara i franka szwajcarskiego

Kursy walut NBP na godz. 7, środa 11.12.2019. Za jednego dolara zapłacimy 3,8660 zł. Koszt jednego funta szterlinga to 5,0798 zł a franka szwajcarskiego 3,9257 zł. Z kolei Euro możemy zakupić za 4,2851 zł.

Kursy walut NBP. 10.12-11.12.2019 r.

We wtorek ok. godz. 12 Narodowy Bank Polski podał uśrednione kursy walut obowiązujące aż do kolejnej publikacji.