Kwalifikacja wojskowa. MON ma problem z lekarzami

Rozporządzenie MON. Nowy wzór karty powołania

Portalsamorzadowy.pl informuje, że obowiązuje już nowy wzór karty powołania do wojska w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. "Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy)" - portalsamorzadowy.pl cytuje fragment wzoru karty powołania.