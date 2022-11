Ładowanie samochodu będzie krótsze. Orlen otwiera superszybką stację dla elektryków

Szybkie ładowanie

Została ona wyposażone w złącza zgodne ze wszystkimi dostępnymi na polskim rynku modelami samochodów elektrycznych - zapewnia Orlen. "Urządzenie pozwala naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w ok. 20 minut. To aż o dwie trzecie szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50 kW" - chwali się koncern w komunikacie.