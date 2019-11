Last minute już nie takie popularne. Tak podróżują Polacy

Coraz więcej Polaków urlop planuje w egzotycznych miejscach, takich jak Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Malediwy - wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Rzadko zdarzają się też oferty last minute za grosze.

Polska Izba Turystyki przygotowała raport we współpracy z trzema największymi internetowymi agentami: Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl.

Co wynika z takiego raportu? Jak informuje Polska Agencja Prasowa - Polacy coraz częściej decydują się na droższe i bardziej luksusowe wakacje. Przynajmniej w teorii.

Widać to chociażby po danych, dotyczących sprzedaży na sezon zimowy w 2020 roku. Wynika z nich, że 17 proc. klientów kupuje wycieczki do krajów egzotycznych. Oprócz popularnych od lat Egiptu i Maroka, są tu też chętni na wyjazd do Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy na Malediwy.