Łatwiej będzie ogłosić upadłość konsumencką. Resort Ziobry szykuje zmiany

Nie trzeba już będzie ustalać, czy dłużnik stał się niewypłacalny umyślnie lub z powodu własnego niedbalstwa, by móc ogłosić upadłość konsumencką. To tylko jedna ze zmian, które zakłada projekt zmian w Prawie upadłościowym, o którym w środę mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Przyczyna niewypłacalności zostanie zbadana dopiero po ogłoszeniu upadłości. "Jeżeli okaże się, że ktoś doprowadził do swej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, to taka osoba będzie musiała się liczyć ze znacznie dłuższym okresem spłat, ale nie odbierze się jej w ogóle prawa do oddłużenia. Zamiast standardowych trzech lat, po których dłużnik jest uwolniony od zobowiązań, spłata potrwa od 4 do 8 lat, w zależności od stopnia zawinienia w doprowadzeniu do swej niewypłacalności" - podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.