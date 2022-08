Lawina oszustw "na policjanta". Kolejna seniorka dała się okraść

Plaga oszustw "na policjanta"

Nie dalej niż w ubiegły piątek policja informowała, że metodą "na policjanta" została oszukana mieszkanka powiatu parczewskiego w województwie lubelskim. Do seniorki zadzwonił oszust podający się za policjanta. Przekonał on kobietę, że może zostać okradziona, a on rozpracowuje grupę przestępczą, która się do tego szykuje.