Lawina pozwów. Tysiące osób straci prawo do emerytury

Emerytury pomostowe. Oto kto może skorzystać

Pracownicy będą więc pozywać pracodawców o ustalenie istnienia stosunku pracy, by zyskać prawo do tego świadczenia - alarmuje "DGP". Obecnie powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Istnieją jednak pewne zawody, które mają prawo do wcześniejszego przejścia, nawet o pięć lat, na tzw. emerytury pomostowe.