Lekarz córki Pawła Kukiza walczy z biurokracją, by leczyć dziewczynkę. "Więcej zajmują papiery, niż trwa wizyta"

Przez absurdalne przepisy lekarz opiekujący się córką Pawła Kukiza Hanią oraz wieloma pacjentami m.in. ze schorzeniami nerek, musi przy każdej wizycie wypełniać stos dokumentów. - Wypełnienie jednego druku zajmuje około 30 minut. To więcej niż trwa wizyta pacjenta – mówi Wirtualnej Polsce prof. Ryszard Grenda z Centrum Zdrowia Dziecka.

Córka Pawła Kukiza czeka na przeszczep nerki. Hania niedawno skończyła 18 lat. By mogła być leczona w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie specjaliści od lat się nią zajmują, lekarz prowadzący nawet przy pobraniu krwi musi wypełniać obszerną dokumentację dla NFZ.

- Kłopot polega na tym, że druki trzeba wypełniać przy każdej wizycie, podaniu leku, czy choćby pobraniu krwi. Czasem nawet kilkanaście razy w roku. Mógłbym przekazać córkę Pawła Kukiza do ośrodka nefrologicznego dla dorosłych. Jednak ona od kilkunastu lat otrzymuje u nas opiekę. Chcemy jej pomóc, ale urzędnicy NFZ sprowadzili na nas koszmar – mówi prof. Grenda. I dodaje, że ten problem dotyczy bardzo dużej liczby pacjentów. – A wypełnienie jednego druku zajmuje około 30 minut. Często dłużej niż wizyta pacjenta – dodaje.

Raz do roku wystarczyło

Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego CZD przyznaje, że problemy z leczeniem pacjentów, którzy ukończyli 18 lat, pojawiły się kilka lat temu. – Wcześniej o zgodę na opiekę medyczną wystarczyło wystąpić do NFZ raz w roku.

Leczenie pacjentów, którzy ukończyli 18 lat, w placówkach dla dzieci jest ważne z dwóch powodów. - Dzieci z chorobami nerek zazwyczaj mają inne schorzenia towarzyszące i wymagają dodatkowo opieki kardiologa, neurologa, czy innych specjalistów. Gdyby były leczone w placówkach do dorosłych, to musiałyby krążyć od jednego szpitala do drugiego, ponieważ rzadko w jednym są specjaliści z kilku dziedzin – mówi prof. Grenda.